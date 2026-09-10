УФСБ по Башкирии возглавит Роман Плотников

Управление ФСБ по Башкирии возглавит генерал-майор Роман Плотников, ранее руководивший УФСБ по Алтайскому краю. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, он «освобожден от занимаемой должности в связи с переводом к новому месту службы».

С ноября 2023 года управлением ФСБ по Башкирии руководил Игорь Кочнев.

Роман Плотников родился в 1976 году в Кунгуре. С 2000 года он проходил службу в УФСБ по Пермскому краю. В 2011 году он был переведен в УФСБ по Вологодской области, затем продолжал службу в Калининграде. В апреле 2019 года Роман Плотников назначен главой УФСБ по республике Алтай. С февраля 2022 года руководил УФСБ по Алтайскому краю.

Майя Иванова