Число ДТП на трассе М5 «Урал» в Челябинской области снизилось на 22%

За восемь месяцев 2026 года на федеральной трассе М5 «Урал» в Челябинской области совершено 61 ДТП. Это на 22% меньше, чем в январе — августе 2025-го, сообщает филиал ФКУ «Уралуправтодор» в регионе.

На четверть уменьшилось число аварий с погибшими: в этом году зарегистрировано 15 таких ДТП против 20 за аналогичный период 2025-го. На 19% сократилось и количество аварий с ранеными — со 113 до 92. Снизились показатели на федеральных трассах А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан и Р-254 «Иртыш». На первой произошло на 13% меньше ДТП, на 64% — аварий с погибшими. На второй: на 30% меньше зарегистрированных ЧП, на 25% — аварий с погибшими.

Виталина Ярховска