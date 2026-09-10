В Оренбуржье владелец сгоревшей Mazda требует с автосервиса 2,45 млн рублей

В Медногорский городской суд Оренбургской области поступил иск от местного жителя к индивидуальному предпринимателю. Поводом, как сообщает пресс-служба суда, стало уничтожение его автомобиля Mazda CX5 во время ремонта на станции техобслуживания.

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Согласно материалам дела, в июле 2026 года истец передал машину ответчику для установки фаркопа. В тот же день сотрудник сервиса проводил сварочные работы, в ходе которых произошло возгорание горюче-смазочных материалов: огонь полностью уничтожил автомобиль.

Владелец требует взыскать с предпринимателя 2,45 млн руб. убытков, штраф в размере 50% от присужденной суммы, неустойку в 1% за каждый день просрочки начиная с 21 августа 2026 года, а также 100 тыс. руб. компенсации морального вреда и 50 тыс. руб. на оплату услуг представителя.

На данный момент решается вопрос о принятии заявления к судопроизводству.

Яна Вежлева