В Ижевске осудили начальника бюро одного из промпредприятий за мошенничество

Первомайский райсуд Ижевска осудил начальника бюро материально-технического обеспечения одного из промпредприятий Удмуртии за мошенничество при заключении договоров на поставку товаров (ст. 159 УК). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии. О каком предприятии идет речь — не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Суд установил, что в 2019—2023 годах якобы обвиняемый создавал «привилегированные условия» при заключении и исполнении договоров на поставку товарно-материальных ценностей. За это он получал крупное денежное вознаграждение от представителей коммерческих организаций.

«При этом реальными возможностями реализовать обещанные контрагентам преступные намерения осужденный не обладал»,— говорится в сообщении.

Судебная инстанция назначила фигуранту 2 года и 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его обязали заплатить штраф в размере 100 тыс. руб. и лишили права заниматься деятельностью, связанной с закупкой товаров, на два года. Приговор в законную силу не вступил.