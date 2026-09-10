Уголовное дело расследуют из-за гибели новорожденного в Нижнем Новгороде

По факту гибели младенца и причинения вреда здоровью новорожденных в нижегородском роддоме расследуют уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщили в информационном центре СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

Ранее в сюжете телепрограммы «Кстати» рассказывалось о случае гибели новорожденного, в которой мать винит сотрудников роддома №1. Еще одна роженица пожаловалась на некомпетентность врачей.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления представить доклад о ходе расследования и по доводам сюжета.

Галина Шамберина