«Салават Юлаев» получит от КХЛ более 107 млн рублей

По итогам сезона 2025/2026 Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выплатит уфимскому клубу «Салават Юлаев» 107,3 млн руб. В общей сложности 22 команды получат более 2,36 млрд руб., сообщает пресс-служба лиги о решении совета директоров КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Источниками выплат являются доходы от продажи телевизионных и ставочных прав, а также отчисления Единого регулятора азартных игр.

«Салават Юлаев», закончивший прошлогодний сезон в 1/4 финала Кубка Гагарина, занял пятое место по сумме вознаграждения. Лидером стал чемпион лиги «Локомотив» из Ярославля (215,9 млн руб.). Также в пятерку вошли казанский «Ак Барс», магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард».

Рейтинг команд в итоговом распределении финансирования зависит от оценки спортивных достижений, стоимости спортивного результата, государственного финансирования, своевременности оплаты труда хоккеистов, посещаемости и заполняемости арен, сервиса для зрителей, телевизионного индекса, доходов от реализации лицензионной и билетной программы и питания, а также от работы со СМИ.

КХЛ рекомендует направить дополнительный заработок клубов в первую очередь на модернизацию инфраструктуры арен, улучшение сервиса для зрителей, организацию развлекательных мероприятий для болельщиков.

В прошлом году «Салават Юлаев» получил от КХЛ 124 млн руб.

Идэль Гумеров