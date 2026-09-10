В Башкирии ожидаются порывы ветра, дождь и туман

11 сентября в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, сообщает Башгидрометцентр.

Подует северо-восточный, восточный ветер, 3-8 м/с, днем в восточных районах возможны порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью понизится до +5…+10°, днем повысится до +17…+22°.

На отдельных участках дорог ночью и утром возможен туман, из-за которого видимость снизится до 500 м и менее.

В Уфе синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Будет дуть северо-восточный, восточный ветер, 3-8 м/с. Столбик термометра ночью опустится до +5…+7°, в центре города — до +10°, днем поднимется до +20…+22°.

Майя Иванова