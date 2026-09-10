Утвержден приговор владельцу «Уралдорстроя» за мошенничество

Челябинский областной суд оставил без изменений приговор владельцу ООО «Уралдорстрой» Нверу Колозяну, признанному виновным в мошенничестве в особо крупном размере при ремонте дороги (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд и следствие установили, что в 2021 году Нвер Колозян подменил качественную щебеночно-песчаную смесь более дешевой, не соответствующей ГОСТу. Строительные материалы использовались при ремонте автодороги Фершампенуаз — Париж — железнодорожная станция Джабык в рамках контракта с региональным миндортрансом. Установлено, что владелец «Уралдорстроя», будучи на тот момент еще и директором компании, предоставил заказчику ложные документы о количестве и стоимости материалов, за счет чего получил и похитил более 76,3 млн руб.

В мае 2026 года Центральный районный суд Челябинска приговорил Колозяна к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 40,5 млн руб. Адвокаты пытались обжаловать решение, однако апелляционная инстанция не стала его менять. Постановление вступило в силу.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в январе 2025 года Нвера Колозяна также приговорили к пяти годам колонии строгого режима за дачу взятки экс-сотруднику ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдару Галямову.

Виталина Ярховска