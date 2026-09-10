До 20 сентября открыт open call на Tiffany & Co. Design Residency — новую шестимесячную программу для дизайнеров украшений и часов в Абу-Даби, инициированную Design Commission Abu Dhabi. Из всех подавшихся выберут десять человек, которые с ноября 2026-го по апрель 2027-го будут работать со специалистами Tiffany & Co.

Вместе они планируют изучать дизайн-мышление, технические основы создания украшений и часов, материалы, а заодно исследовать культуру, архитектуру и художественное наследие Эмиратов как источник идей. В мае результаты покажут на итоговой выставке, а трое лучших участников летом отправятся на трехмесячную стажировку в штаб-квартиру Tiffany & Co. в Нью-Йорке. И что особенно важно: программа не только для граждан Эмиратов — податься могут все резиденты ОАЭ, имеющие базовые навыки в дизайне украшений или часов.

Design Commission Abu Dhabi тоже появилась совсем недавно — ее запустили в январе 2026 года под председательством шейхи Шамсы бинт Хамдан бин Мохаммед Аль Нахайян для развития дизайна, ремесел и креативной индустрии Абу-Даби. Международными партнерами комиссия уже успела обзавестись вполне серьезными: участники первой Fashion Residency получили возможность пройти стажировку в нью-йоркской штаб-квартире Oscar de la Renta.

Следующую шестимесячную резиденцию, посвященную керамике и фарфору, сделали вместе с Ginori 1735 — также с заграничным продолжением для лучших участников, уже в Италии. Теперь к ним присоединился Tiffany & Co. Ждем, кого Design Commission Abu Dhabi пригласит быть следующим партнером.

Анна Минакова