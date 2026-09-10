Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Младший сын кожевенника из Флоренции должен был стать, конечно, кожевенником. Но Гуччио Гуччи, несмотря на мультяшное имя, характер имел стальной. Он не желал, чтобы судьба тащила его за шиворот, куда пожелает. Ему хотелось посмотреть мир, особенно мир богатых и знатных.

В 16 лет он сбежал в Лондон, где устроился в легендарный отель Savoy. Работал то носильщиком, то лифтером, во все глаза разглядывая туалеты и багаж богачей. Багаж показался интереснее. Родная кровь дала о себе знать. Так что через несколько лет, лишившись места, Гуччи вернулся на родину и устроился учеником к кожевнику — и начал шить сумки.

В 1921 году он открыл собственную мастерскую. Через пять лет заставил говорить о себе, начав шить сумки из пеньки и джута. А в 1947-м сшил сумочку с бамбуковой ручкой — и проснулся знаменитым. Сумками с бамбуком обзавелись все звезды, от Грейс Келли до принцессы Дианы. Мир богатых и знатных пришел к Gucci. Никогда не сдавайтесь.

Павел Шинский