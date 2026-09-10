Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

Первый складной смартфон Apple — iPhone Duo — получил внешний дисплей с диагональю 5,4 дюйма. Внутренний экран в раскрытом виде достигает 7,6 дюйма. Почти что маленький iPad в кармане. Кстати, позднее в 2026 году появится поддержка Apple Pencil с USB-C. Модель Duo еще и самый тонкий iPhone в истории — но, конечно, только в раскрытом состоянии.

Среди предложенных Apple сценариев использования пары дисплеев и большого внутреннего экрана: видоискатель, одновременная трансляция с основной и фронтальной камер во время звонка FaceTime, работа в двух окнах на большом экране, анимации, которые привлекают детей во время съемки, а также фото- и видеозапись без сторонней помощи — с контролем кадра.

Фронтальную камеру разработчики спрятали под экран. Поэтому в разложенном виде пользователь не сталкивается с вырезами и островками. Внутри iPhone Duo стоимостью от $1999 — сложный шарнир из более чем сотни деталей. Корпус выполнен из титана пятого класса. Есть и защита от пыли и влаги по высокому стандарту IP68.

У iPhone 18 Pro и Pro Max главное новшество — камера с переменной диафрагмой. Шесть тонких лепестков меняют отверстие объектива, что помогает снимать при слабом свете и точнее управлять размытием фона. Apple впервые добавила в iPhone ручную настройку диафрагмы, выдержки и баланса белого. Система охлаждения с испарительной камерой в монолитных новинках получила втрое большую рабочую поверхность. И смартфоны 18-й серии, и iPhone Duo снабжены процессором A20 Pro, созданным по 2-нм технологии.

Особое любопытство вызвали и часы Apple Watch Series 12. Их задача — непрерывное отслеживание здоровья. Новый блок датчиков измеряет пульс каждые пять секунд в течение дня. Вариабельность сердечного ритма фиксируется до 24 раз чаще прежнего поколения. Часы объединяют информацию о сне, тренировках, активности и жизненных показателях, а затем выдают оценку готовности к нагрузке: советуют восстановиться, сбавить темп или, наоборот, спокойно идти на тренировку.

Лично мне больше всего понравились функции Audio Intelligence. По двойному нажатию на колесико часы могут показать текстом последние 15 секунд диалога. А Siri может составить краткую заметку по беседе. Apple заверяет, что сама запись разговора не сохраняется: звук обрабатывается внутри часов и сразу удаляется. Также гаджет распознает сирену, дверной звонок, будильник и плач ребенка.

Александр Леви