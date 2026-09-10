В Уфе вынесли приговор по делу о невыплате зарплаты на сумму более 8 млн рублей
Мировой судья судебного участка по Кировскому району Уфы оштрафовал на 100 тыс. руб. генерального директора организации по производству электромонтажных работ за невыплату зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).
ПО данным «Ъ-Уфа», ООО «Гранис».
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, установлено, что подсудимый с апреля по декабрь 2024 года задолжал работникам более 8 млн руб. зарплаты.
Он признал вину.
Задолженность по зарплате перед работниками погашена.