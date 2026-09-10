Российско-индийский центр ИИ планируется создать в Нижегородской области

Российско-индийский центр компетенций в сфере искусственного интеллекта планируется создать в Нижегородской области, второй филиал расположится в Нью-Дели, сообщили в областном правительстве. Соглашение о создании центра подписано на международной промышленной выставке «Иннопром. Индия 2026».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Заместитель губернатора Егор Поляков отметил, что Нижегородская область планирует вывести российские решения в области искусственного интеллекта на рынок Индии, испытать их, а также локализовать разработки для совместных коммерческих проектов. Кроме того, центр компетенций займется аппаратными решениями и операционными системами.

По данным областного правительства, в 2025 году Индия вошла в первую десятку зарубежных направлений для нижегородских экспортеров.