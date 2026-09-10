Пермская опера представит четыре премьеры в новом сезоне

В театральном сезоне-2026/2027 Пермская опера представит четыре премьеры. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в Пермском театре оперы и балета будет показана обновленная версия оперы «Так поступают все женщины», премьера оперы «Сначала музыка, потом слова», «Макбет». В июне следующего года будет представлена премьера балета «Снегурочка».

Концертная афиша нового сезона включает свыше трех десятков программ. Так, в ноябре прозвучит опера «Андре Шенье». Завершится сезон концертным исполнением оперы «Фиделио». С 17 по 25 сентября Пермский театр оперы и балета представит мини-фестиваль «Шостакович 120. Собрание сочинений», приуроченный к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Новогодний концерт в этом году будет посвящен классике музыки XX века и ее взаимодействию с различными культурными традициями.

В этом театральном сезоне круг стратегических партнеров театра пополнит Союз композиторов России.

Кроме того, пермский театр проведет гастроли. В ноябре этого года в Сириусе пермские артисты представят оперу «Евгений Онегин», а в марте 2027-го — «Свадебку». В Москве будет также исполнена опера «Служанка-госпожа», позднее — «Похождения повесы». Еще одним направлением работы для театра станут проекты по развитию молодых артистов, в том числе проект «Молодое барокко».