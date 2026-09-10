Уставный капитал «Башспирта» увеличился на 100 млн рублей

Размер уставного капитала АО «Башспирт» с 9 сентября превышает 693,6 млн руб., увеличившись на 100 млн руб., следует из регистрационных данных компании. Единственным владельцем предприятия остается Башкирия.

Увеличение уставного капитала стало первым более чем за 20 лет, со дня регистрации «Башспирта» как АО после реорганизации государственного унитарного предприятия. С чем связана докапитализация, неизвестно.

22 июля Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных акций компании, размещаемых путем закрытой подписки. О количестве и и номинальной стоимости не сообщалось.

АО «Башспирт» производит алкогольную продукцию, а также безалкогольные напитки, уксус и другие товары. Компания имеет пять филиалов на территории Башкирии. В прошлом году выручка предприятия составила около 11,6 млрд руб., чистая прибыль — более 266,5 млн руб.

Идэль Гумеров