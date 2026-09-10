В Прикамье увеличилось количество выдаваемых розничных кредитов

В августе 2026 года общий объем выданных розничных кредитов (потребкредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) составил в Пермском крае 20,6 млрд руб. По сравнению с июлем этот показатель увеличился на 2,5%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

Наибольший объем выданных розничных кредитов в регионах РФ в августе 2026 года был отмечен в Москве (116,7 млрд руб.), Московской области (77,4 млрд руб.), Санкт-Петербурге (53,1 млрд руб.), а также в Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (40,4 млрд руб.) и Свердловской (35 млрд руб.) областях.