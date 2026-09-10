Нижегородская полиция изъяла 26 кг наркотика у жителя Москвы

Полиция задержала жителя Москвы в Городецком округе Нижегородской области по подозрению в сбыте синтетического наркотика, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области. В общей сложности у него изъяли свыше 26 кг мефедрона, отметили в ведомстве.

В МВД уточнили, что подозреваемый делал закладки в лесу около деревни Богданово. В его иномарке обнаружили запрещенные вещества в полимерном мешке, банковские карты и лопату. В тайнике, который успел оборудовать фигурант, полицейские нашли черный мешок с наркотиками.

По данному факту расследуется уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Житель Москвы оказался уроженцем Навашинского округа Нижегородской области и по указанию куратора приобретал запрещенные вещества оптом, а затем сбывал через тайники, уточнили в МВД.

Владимир Зубарев