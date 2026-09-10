В Татарстане открыли четыре крытых футбольных манежа — в Лениногорском, Алексеевском, Дрожжановском и Тюлячинском районах. Об этом сообщила пресс-служба раиса республики Рустама Минниханова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане открыли четыре крытых футбольных манежа

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ В Татарстане открыли четыре крытых футбольных манежа

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Каждый комплекс включает футбольное поле размером 20 на 40 метров, две раздевалки с душевыми, тренерскую, зону ожидания, медицинский кабинет и помещение для хранения инвентаря.

Сейчас в Татарстане насчитывается 12 тыс. спортивных объектов. В республике планируют построить еще 12 футбольных манежей, чтобы обеспечить ими все районы. Футболом в республике занимаются 68 тыс. человек, в том числе более 10 тыс. детей.

Анна Кайдалова