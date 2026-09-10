Нижегородские власти попросят освободить казенные учреждения от судебных пошлин

Правительство Нижегородской области подготовило проект поправок к Налоговому кодексу, которые могли бы освободить казенные учреждения от уплаты госпошлин в судах. Инициативу внесли в областное заксобрание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сейчас пошлины за судебные разбирательства казенных учреждений оплачивает областной бюджет, отмечается в пояснительной записке к проекту обращения в Госдуму. Особенно часто приходится судиться с подрядчиками в сфере строительства и реконструкции социально значимых объектов, которые финансируются за счет субсидий федерального бюджета. Государственные и муниципальные заказчики взыскивают штрафы и неустойки, а также убытки, разбирательства недешево обходятся бюджету, отмечается в проекте документа. В некоторых случаях из-за нехватки средств на уплату пошлин суды возвращают иски.

В частности, ГКУ «Нижегородсртойзаказчик» во втором полугодии 2025 года направило в арбитражный суд 13 исков, которые суд возвратил из-за неуплаты госпошлины. При этом доходы казенных учреждений поступают в бюджет, который оплачивает пошлины, говорится в пояснительной записке.

Заксобрание Нижегородской области рассмотрит инициативу в сентябре.

Владимир Зубарев