В Ульяновске замглавы департамента автодорог приговорен к длительному лишению свободы

Ленинский районный суд Ульяновска вынес приговор бывшему заместителю директора ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», а ранее — главе управления дорожного хозяйства администрации Ульяновска Валерию Художидкову, сообщила в четверг прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов / Коммерсантъ Фото: Сергей Титов / Коммерсантъ

Валерий Художидков признан виновным в получении взятки в крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Следствием и судом установлено, что в апреле-ноябре 2023 года, будучи главой управления дорожного хозяйства мэрии Ульяновска, Валерий Художидков получил от представителя руководства одной из коммерческих организаций взятку в сумме более 700 тыс. руб. за беспрепятственное подписание актов выполненных работ в рамках заключенного муниципального контракта.

Суд согласился с позицией обвинения и приговорил Валерия Художидкова к семи годам колонии строгого режима со штрафом в размере 1,1 млн руб. с запретом на три года занимать руководящие должности в сфере заключения муниципальных и государственных контрактов. Денежные средства, полученные осужденным в виде взятки, конфискованы в доход федерального бюджета.

Андрей Васильев, Ульяновск