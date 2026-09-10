В Новокуйбышевске с подрядчика требуют компенсации семьям рабочих, отравившихся метаном

Новокуйбышевский суд рассмотрит иски прокуратуры о взыскании с подрядной организации компенсации морального вреда в пользу родственников троих рабочих, погибших 17 марта 2026 года при испытании сетей водоснабжения на промышленном предприятии. Об этом сообщает надзорное ведомство.

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Установлено, что сотрудники подрядчика 1970, 1982 и 1995 годов рождения спустились в подземный колодец и отравились парами метана.

Расследование несчастного случая показало, что основной причиной трагедии стала неудовлетворительная организация работ и нарушение требований охраны труда со стороны организации-работодателя. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ход расследования контролирует прокуратура.

Георгий Портнов