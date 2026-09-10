В Казани на реставрацию двух исторических зданий выделили 81 млн рублей

В Казани планируют провести ремонтно-реставрационные работы в двух исторических зданиях. На эти цели выделят 81 млн руб., следует из тендера, опубликованного на госзакупках.

Из этой суммы 66,2 млн руб. направят на работы по сохранению объекта культурного наследия — здания Губкома РКП(б) на улице Карла Маркса. Работы должны завершить до декабря 2027 года. Источник финансирования — бюджет Татарстана. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ».

Еще 14,75 млн руб. выделят на ремонт объекта культурного наследия — бывшего здания Казанского отделения Государственного банка на улице Кави Наджми. Там отремонтируют помещения и приобретут мебель, оборудование и инвентарь. Работы должны завершить до 1 марта 2027 года, финансирование предусмотрено из бюджета Казани. Заказчиком выступает МКУ «УКСР ИК МО г. Казани».

Анна Кайдалова