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В Челябинскую область приехала хурма с червецом

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили в партии хурмы весом 500 кг, которая поступила на территорию Челябинской области, карантинного вредителя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фрукт привезли на автомобиле из Республики Узбекистан. Инспекторы отобрали образец для лабораторной экспертизы. Исследования выявили наличие карантинного вредного организма — червеца Комстока. Собственнику груза выдали предписание об устранении нарушений. Он решил обеззаразить всю партию хурмы.

Виталина Ярховска

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