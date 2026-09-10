Тарифы ударили бумерангом

Президент США Дональд Трамп решил поднять ставки в своем противостоянии с Канадой. Он подписал пять указов, резко ужесточающих торговый режим с соседней страной. Новые меры Белого дома полностью блокируют импорт некоторых канадских товаров и закрывают для Оттавы доступ к американским госзакупкам. Этот шаг может обернуться серьезными издержками как для американской промышленности, так и для республиканцев перед промежуточными выборами в Конгресс. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / Reuters

Формальным поводом для очередного витка тарифной войны послужил симметричный ответ Канады на американские санкции. Предыдущие ограничения США были введены еще 20 июля 2026 года и вступили в силу 19 августа. Тогда под 50-процентные тарифы Вашингтона попали канадская сталь, алюминий, автокомпоненты, лесоматериалы и часть продуктов питания на общую сумму около $20 млрд. Канада и США начали торговые переговоры по прекращению тарифной войны, но после их срыва Оттава реализовала принцип «доллар за доллар». Зеркальные канадские пошлины на американскую продукцию вступили в силу 8 сентября.

Реакция Дональда Трампа последовала незамедлительно: в тот же день Белый дом представил новые документы, которые вводят заградительные тарифы до 50% на сыры, лодки и гольф-кары.

Более того, на этот раз Вашингтон задействовал статью 338 Закона о тарифах 1930 года. Эта норма позволяет президенту вводить импортные запреты в отношении стран, которые, по мнению Белого дома, ведут с США торговлю ненадлежащим образом.

Эксперты подчеркивают, что с практической точки зрения новые пошлины затронут товары стоимостью менее $1 млрд, что делает жест Трампа скорее символическим. Юридическая уязвимость решений высока: статья 338 не применялась властями США почти столетие и никогда не проверялась судом. Тем не менее часть тарифов начнет действовать уже 15 сентября, а полный запрет на ввоз канадского алкоголя, мотоциклов и молочной продукции будет введен 29 сентября 2026 года.

Во время специальных брифингов 9 сентября чиновники администрации США переложили всю ответственность за срыв торговой сделки с Канадой и продолжение тарифной войны на Оттаву.

Американский торговый представитель Джеймисон Грир назвал шаги канадского правительства бессмысленной мерой возмездия. Он заявил, что канадские власти предпочли конфронтацию компромиссному соглашению, которое было практически готово к подписанию. Вашингтон вменяет Оттаве в вину дискриминацию американских экспортеров: вытеснение алкоголя США из канадских сетей, преференции для молочной отрасли ЕС и квотирование ввоза автомобилей американской сборки.

Градус противостояния подчеркивают и личные пиар-кампании лидеров. 6–7 сентября Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social серию сгенерированных ИИ мемов, на которых он в хоккейной форме избивает канадских игроков и премьер-министра Канады Марка Карни. А за пару недель до этого американский лидер принял решение переименовать на официальных картах США озеро Онтарио в озеро Америка. Канадский премьер в своем обращении к нации 8 сентября посоветовал Белому дому прекратить создавать мемы и начать серьезно относиться к конфликту. Он также добавил, что эпоха зависимости от одного экономического партнера подошла к концу.

Торговая война между США и Канадой оказывает серьезное давление на лидеров двух стран. Карни столкнулся с требованием оппозиции раскрыть детали сорванной тарифной сделки с США, а Трамп — с протестом внутри Республиканской партии. Причиной стала его попытка обложить непомерными тарифами продукцию канадского авиастроительного гиганта Bombardier. Президенту незамедлительно напомнили, что компания обеспечивает десятки тысяч рабочих мест в США, включая заводы в традиционно консервативных Канзасе и Техасе. Новые меры могли бы напрямую сказаться на электорате партии в этих штатах.

Однако политические последствия торговой войны Трампа с Канадой для республиканцев могут быть гораздо хуже. Последний опрос YouGov показывает, что 58% респондентов не согласны с введением пошлин на товары из Канады.

Другой опрос от Ipsos фиксирует, что 46% граждан США возлагают вину за сложившуюся ситуацию на Вашингтон. Такие удручающие показатели, подогретые опасениями нового витка инфляции, могут напрямую сказаться на позициях республиканцев и даже стать решающими в колеблющихся штатах, ведь проседающая экономика страны заботит рядовых граждан больше, чем подпорченные отношения с некогда близким союзником.

Екатерина Мур