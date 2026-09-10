На реставрацию Казанского колледжа технологии и дизайна выделили 392,7 млн рублей

В Казани отреставрируют здание колледжа технологии и дизайна на улице Шигабутдина Марджани. На эти цели выделили 392,7 млн руб., следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

Помимо ремонтно-реставрационных работ, подрядчику предстоит приобрести мебель, оборудование и инвентарь, а также благоустроить территорию. Работы должны быть завершены до 1 декабря 2027 года.

Финансирование предусмотрено из бюджета Татарстана. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ».

Анна Кайдалова