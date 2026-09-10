В Оренбуржье предложили штрафовать за езду на самокатах в запрещенных местах

В Оренбургской области планируют ввести административную ответственность за использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) в запрещенных местах. Соответствующий законопроект накануне был внесен в Законодательное собрание региона и может вступить в силу с 1 марта 2027 года. Комитет по законности, правопорядку и делам национальностей уже рекомендовал депутатам принять документ сразу в двух чтениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ

Областной закон об административных правонарушениях предлагается дополнить статьей 15.3, устанавливающей наказание за нарушение требований органов местного самоуправления. Речь идет о парковке СИМ в неположенных местах и передвижении по запрещенным зонам.

Ответственность предусмотрена как для операторов кикшеринга, так и для пользователей. Штрафы для граждан составят от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для юридических лиц — от 80 тыс. до 100 тыс. руб.

Инициатор законопроекта, региональная прокуратура, считает, что штрафы помогут снизить риски для пешеходов и упорядочить размещение самокатов на общественных территориях. Аналогичные нормы уже действуют в нескольких регионах России.

По данным УМВД по Оренбургской области, в 2025 году с участием СИМ произошло 24 ДТП: один человек погиб, еще 25 пострадали. Подобные происшествия фиксируются и в текущем году.

Яна Вежлева