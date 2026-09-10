В Челябинске специалисты ищут источник выбросов сероводорода

Инспекторы министерства экологии Челябинской области проводят обследования после выбросов сероводорода в региональном центре для определения возможного источника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Незначительные превышения по веществу были обнаружены утром 10 сентября в отдельных районах Челябинска при мониторинге качества воздуха. Сероводород мог скопиться в приземном слое из-за повышенной влажности, которая привела к возникновению тумана на территории города. Туманом с утра также окутало Аргаяш, Верхний Уфалей и Нязепетровск.

Виталина Ярховска