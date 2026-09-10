«Вот к чему приводят левые идеи»

Очередной скандал в благородном семействе. Фридрих Мерц отменил телефонный разговор с Дональдом Трампом после того, как президент США фактически поздравил с победой «Альтернативу для Германии» (АдГ). Примеру главы Белого дома последовал также Илон Маск. Право-популистская партия получила рекордный результат на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. Действующий канцлер заявил, что шокирован этим событием. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Россия получила большой подарок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Дональд Трамп написал об успешной ночи для некой популистской партии. И о том, что немцы устали от ужасных иммиграционных правил, которые так сильно навредили стране. И далее последовал лозунг — «Сделаем Германию снова великой». Аналог девиза MAGA — «Сделаем Америку снова великой». Президент США прямо не упомянул АдГ. Однако вряд ли у кого-то возникнут сомнения, что он имел в виду именно ее. По большому счету это вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Хотя бы потому, что речь идет о внутренних выборах. Тем более что партия «Альтернатива для Германии» официально признана подозреваемой в правом экстремизме.

Между тем Илон Маск отметился комментарием под постом партийного лидера Алисы Вайдель: «Gut gemacht!» — «Отличная работа». Кандидат на пост премьер-министра Саксонии-Анхальт, где популисты одержали сокрушительную победу, Ульрих Зигмунд сходу предложил самому богатому человеку планеты сотрудничество. Нетрудно предположить, что если такой проект состоится, шансы АдГ получить власть в стране в целом возрастут кратно.

И все это на фоне роста цен на газ в Европе до максимальных значений за последние три года. А зима, как известно, уже стучится в дверь. Фридрих Мерц по горячим следам отменил телефонный разговор с Дональдом Трампом. Стороны должны были обсудить годовщину терактов 11 сентября — 25 лет со дня трагедии. У действующего канцлера Германии и без этого отношения с нынешним главой Белого дома давно уже не складываются. Ранее они серьезно разошлись во мнениях относительно ближневосточной политики, в частности Ирана. И вот он получает двойной удар. При том что Трамп уже ввел пошлины против европейских автомобилей, что чревато колоссальными убытками в первую очередь для немецкого автопрома.

Таким образом, Россия получила большой подарок. В лагере союзников вновь большой раскол. Две ключевые страны западного мира находятся в состоянии острого конфликта. Однако не все здесь однозначно — рейтинг Трампа нынче упал до самых низких значений. 63% американцев недовольны его работой, а впереди выборы в Конгресс. Демократы выпустили заявление — в том смысле, что свобода под угрозой. Нынешний глава Белого дома разрушает основы трансатлантического союза и подрывает безопасность демократических стран в критический момент. Республиканцы также не все в восторге от такой политики их лидера.

Соответственно, все это подогревает обвинения в заигрывании с Китаем и Россией. Тогда как Мерц предлагает сплотиться на фоне указанной выше угрозы. Что здесь можно сказать — вот к чему приводят левые идеи и попытка построить коммунизм на европейском континенте (и не только на нем одном). То, что такой исход возможен, говорится на протяжении 10 лет как минимум. И вот прогнозы сбываются. Впрочем, выборы в Конгресс 3 ноября обещают быть весьма интересными. К слову, у Америки не так много настоящих союзников. Так что разрывать связи, наверное, нелогично.