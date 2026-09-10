В Оренбургской области бухгалтер похитила более 13 млн рублей на работе

Бухгалтер одной из организаций Оренбургской области в течение шести лет завышала себе зарплату. Как сообщает региональная прокуратура, женщина похитила свыше 13 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сообщается, что преступной деятельностью фигурантка занималась с 2019 по 2025 год. Прокуратура региона уже утвердила обвинительное заключение: женщине инкриминируются семь эпизодов мошенничества в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По версии следствия, похищенными средствами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Яна Вежлева