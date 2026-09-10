Уголовное дело об опасной речной переправе в Астраханской области рассмотрит суд

В Астрахани суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух местных речных перевозчиков. 55-летнего и 37-летнего мужчин обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ч. 1 ст. 238 УК РФ), и пособничестве в нем (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Астрахани будут судить двух перевозчиков за опасную переправу через Бузан

Фото: Западное МСУТ СКР В Астрахани будут судить двух перевозчиков за опасную переправу через Бузан

Фото: Западное МСУТ СКР

По данным следствия, с ноября 2025-го по июнь 2026 года один из фигурантов при помощи второго организовал платную транспортную переправу по наплавному мосту через реку Бузан вблизи села Марфино Володарского района. При этом объект был неисправен.

Сейчас проезд по аварийному мосту запрещен. Конструкция выведена из эксплуатации. Транспортное сообщение осуществляется через паромную переправу или по объездной дороге.

Марина Окорокова