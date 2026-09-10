АЗС Астрахани перешли на четный режим

В Астраханской области заправки работают по графику для автовладельцев с четными номерами, а в сельских районах время заправки ограничено полутора часами в сутки. Как следует из опубликованного графика работы АЗС на 10 сентября 2026 года, в областном центре функционируют 14 заправок сети «Газпром», где доступ к колонкам регулируется по принципу четности государственных номеров — сегодня заправиться могут водители, чьи номера заканчиваются на 0, 2, 4, 6 или 8.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Окорокова Фото: Марина Окорокова

Суммарное время работы городских АЗС составит 78 часов. Станции открываются посменно на 4–6 часов. При этом на четырех объектах из четырнадцати в наличии остался исключительно бензин марки АИ-92. Реализация АИ-95 временно приостановлена.

В сельских районах нагрузка распределена между 16 АЗС сетей «Лукойл» и «Газпром», однако суточный график их работы сокращен до минимума. Сегодня районные заправки отработают в совокупности лишь 32 часа. В Икряном, Камызяке, Лимане, Енотаевке и Ахтубинске отпуск топлива ограничен одним-полутора часами в сутки. При этом в районах ограничение по номерам не действует.

Никита Маркелов