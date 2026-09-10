В Сибае глава сельхозпредприятия обвиняется в хищении более 1 млн рублей

Сибайский городской суд рассмотрит уголовное дело руководителя сельхозпредприятия и его супруги, обвиняемых в хищении бюджетных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ).

По версии следствия, с марта 2023 года по февраль 2025 года директор сельхозпредприятия с супругой решили похитить бюджетные средства. Они изготовили фиктивные документы о трудоустройстве в своей организации 25 человек, которых подыскивала жена. Обвиняемые представили документы в филиал службы занятости населения для получения субсидии в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан.

На основании подложных документов им выплатили субсидию в размере более 1,3 млн руб.

Обвиняемые не признали вину.

Майя Иванова