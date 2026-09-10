УФСБ по Башкирии возглавит выходец из Прикамья

УФСБ по республике Башкортостан возглавит генерал-майор Роман Плотников, ранее руководивший УФСБ по Алтайскому краю. Об этом сообщает портал «РБК-Уфа». О смене места службы господина Плотникова вчера сообщила пресс-служба правительства Алтайского края.

Роман Плотников родился в 1976 году в Кунгуре. С 2000 года проходил службу в УФСБ по Пермскому краю. В 2011 году его перевели в УФСБ по Вологодской области, затем он продолжал службу в Калининграде. В апреле 2019 года господина Плотникова назначили начальником УФСБ по республике Алтай. С февраля 2022 года он руководил УФСБ по Алтайскому краю.