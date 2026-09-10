Назначен и.о. декана историко-политологического факультета Пермского университета

Исполняющим обязанности декана историко-политологического факультета назначен Михаил Грабевник. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Господин Грабевник — выпускник ПГНИУ. В 2020 году он защитил кандидатскую диссертацию в институте Европы РАН на соискание ученой степени кандидата политических наук на тему «Политическая стратегия Шотландской национальной партии: региональная versus национальная повестка». С 2023 года Михаил Грабевник исполнял обязанности заместителя декана ИПФ по научной работе, а также был начальником отдела по академической мобильности вуза.

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Предыдущий руководитель факультета, доктор политических наук Надежда Борисова, с 10 сентября назначена проерктором ПГНИУ по учебной работе. Деканом ИПФ она была с 2019 года.