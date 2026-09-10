Двое жителей Ижевска получили до 18 лет колонии за жестокое убийство знакомого

Верховный суд Удмуртии вынес приговор двум жителям Ижевска за убийство знакомого с особой жестокостью, сопряженное с разбоем, а также угон и кражу с банковского счета (ст. 105, 166, 158 УК). Об этом сообщили в СУ СКР по Удмуртии.

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По данным следствия, в ночь с 1 на 2 ноября 2024 года трое фигурантов, среди них 19-летний и 22-летний подсудимые (дело третьего причастного выделили в отдельное производство), вместе с 36-летним потерпевшим распивали алкоголь возле одного из общежитий в Ленинском районе Ижевска. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемые несколько раз ударили знакомого ножом.

После этого они поместили потерпевшего в багажник его автомобиля и вывезли на пустырь вблизи улицы Щедрина. Там мужчины продолжили избивать его различными предметами, в том числе деревянной палкой и автомобильным домкратом. От полученных травм потерпевший скончался. Его мобильный телефон был похищен.

После убийства один из подсудимых также обнаружил банковские карты потерпевшего и похитил деньги с его счетов. По данным объединенной пресс-службы судов Удмуртии, он совершил покупку на 3,2 тыс. руб.

Тело мужчины обнаружили 24 ноября. Личности подозреваемых установили следователи СКР совместно с сотрудниками МВД.

Свою вину фигуранты признали частично. Один из мужчин получил 9 лет 6 месяцев колонии общего режима, второй — 18 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года. Суд также удовлетворил гражданский иск о компенсации морального вреда.