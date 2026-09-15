Российский рынок акций ждет возможностей для восстановления

Российский рынок акций в 2026 году пока демонстрирует слабую динамику. С начала года индекс Мосбиржи остается в отрицательной зоне, а снижение котировок вывело оценки многих эмитентов на крайне низкие фундаментальные уровни. Что может стать стимулом для восстановления рынка и какие сегменты способны первыми отреагировать на улучшение условий, рассказывает исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Саратове Роман Неретин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото предоставлено пресс-службой УК «Альфа-Капитал»

фото предоставлено пресс-службой УК «Альфа-Капитал»



Рынок под давлением

Год начался с постепенного роста, но уже весной рынок перешел к нисходящей динамике и большую часть времени оставался под давлением. Летом индекс достигал минимальных уровней с марта 2023 года.

Одна из главных причин — охлаждение экономики. После быстрого роста в 2023–2024 годах деловая активность заметно замедлилась. По данным Минэкономразвития, за первое полугодие 2026 года ВВП России вырос на 0,6%.

Меняется и поведение бизнеса. Компании инвестируют в новые проекты с осторожностью, сокращают часть расходов, расширение производства зачастую уходит на второй план. На этом фоне инвесторы слабо оценивают способность компаний показывать сильные финансовые результаты.

Второй фактор — жесткие денежно-кредитные условия. Несмотря на снижение ключевой ставки до 14%, политика Центробанка остается жесткой. Это означает дорогие кредиты для компаний, более высокую стоимость обслуживания долга и меньшую привлекательность новых инвестиционных проектов.

Дополнительно на рынок давит укрепление рубля. Экспортеры занимают около 50% в структуре индекса Мосбиржи, поэтому слабая динамика этого сегмента заметно ограничивает возможности для роста всего рынка. При этом доходы нефтегазового сектора более чувствительны к изменению курса рубля, нежели к динамике цен на нефть.

Также влияет структура участников торгов. По итогам июля на частных инвесторов приходилось более 60% оборота акциями на Московской бирже. Розничные инвесторы сильнее реагируют на новости и краткосрочные изменения настроений.

Наконец, российский рынок сохраняет высокую чувствительность к геополитическому фону. При росте неопределенности инвесторы требуют большую премию за риск, и даже хорошие корпоративные результаты не всегда становятся поводом для переоценки бумаг.

Что нужно для восстановления

Низкие оценки эмитентов сами по себе не гарантируют разворота, но создают для него хорошую базу. Главным драйвером остается дальнейшее снижение ключевой ставки.

По мере смягчения денежно-кредитных условий стоимость финансирования для бизнеса будет уменьшаться, а потребительская и инвестиционная активность постепенно восстанавливаться. Это может способствовать запуску нового экономического цикла и созданию условий для роста корпоративных прибылей.

Одновременно снижение ставки будет тянуть вниз доходности ОФЗ и других инструментов с фиксированной доходностью. Этот фактор, а также потенциальный рост прибылей и дивидендов может дополнительно повысить привлекательность акций.

Разные точки роста

Однако в новом цикле восстановления рынка разные сегменты могут реагировать на улучшение условий неодинаково.

Так, для экспортеров ключевым фактором остается курс рубля и товарные котировки. Нефтегазовые компании в первой половине года оказались под двойным давлением крепкого рубля и слабых цен на нефть. Даже последующий рост сырьевых котировок не привел к заметной переоценке сектора: инвесторы не рассчитывали на устойчивость высоких цен и сокращения дисконта российской нефти. При этом сектор сохраняет положительный свободный денежный поток, что поддерживает его устойчивость.

У металлургов ситуация другая. Слабый внутренний спрос в сочетании с крепким рублем, дорогой логистикой и санкционными ограничениями приводит к отрицательному свободному денежному потоку. Сейчас это означает рост долговой нагрузки либо сокращение дивидендов. Однако значительная часть факторов носит циклический характер, поэтому 2027 год может дать основания для переоценки сектора.

Иначе выглядит ситуация у компаний внутреннего потребления. Их результаты в большей степени зависят от состояния российской экономики, поэтому эффект от снижения ставки в данном случае может проявиться раньше.

Устойчивее выглядит финансовый сектор. Банки сокращают стоимость фондирования, тогда как доходность активов и процентная маржа снижаются медленнее. Это поддерживает прибыль и дивидендные выплаты. Ухудшение качества кредитных портфелей сейчас является главным риском.

Потребительский сектор сталкивается с более осторожным поведением покупателей. Реальные зарплаты растут, но население становится чувствительнее к ценам, выбирает категории подешевле и реже совершает крупные покупки. Повысить потенциал сможет постепенное возвращение спроса.

Похожая логика работает и в IT. Нынешний слабый спрос со стороны корпоративных клиентов во многом объясняется макроэкономическим циклом, при этом долгосрочный спрос на цифровизацию, автоматизацию и финтех сохраняется.

Медицина и фармацевтика сохраняют более устойчивую динамику: выручка растет двузначными темпами благодаря консолидации отрасли, расширению мощностей и новому регулированию. Телеком-операторы также работают на стабильном рынке, где рост бизнеса и рентабельность можно поддерживать даже в сложных макроэкономических условиях.

В ожидании переоценки

Сложный период на рынке российских акций создал пространство для потенциального роста при улучшении рыночных условий. При этом значительная часть негатива уже отражена в котировках. Дальнейшая динамика все больше будет зависеть от скорости улучшения условий на рынке.

В базовом сценарии до конца года аналитики «Альфа-Капитал» ожидают, что рынок будет постепенно отыгрывать часть потерь первой половины года.