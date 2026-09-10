Под Чебаркулем в ДТП погиб пассажир

После выезда машины на обочину для обхода аварии в Чебаркульском округе один из ее пассажиров погиб. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, авария произошла поздним вечером 9 сентября. На дороге Чебаркуль — Верхние Караси 42-летний водитель ВАЗ попытался избежать столкновения со встречной машиной, обгонявшей автомобиль Toyota. Он выехал на правую обочину, не справился с управлением, и ВАЗ занесло на встречную полосу. Там отечественный автомобиль столкнулся с машиной Toyota под управлением 69-летнего водителя. Оба транспортных средства съехали в кювет. В результате ДТП 35-летний пассажир ВАЗа погиб на месте. Водителя отечественного автомобиля и 67-летнюю пассажирку иномарки госпитализировали.

Полицейские утром 10 сентября в Челябинске задержали 61-летнего водителя «Москвича», обгонявшего автомобиль Toyota.

Виталина Ярховска