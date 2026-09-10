Декларацию на масло нижегородского производства отозвали из-за плесени
Пять деклараций о соответствии на произведенную в Нижегородской области молочную продукцию отозвало территориальное управление Россельхознадзора 8 сентября. Эта продукция не соответствовала техрегламентам, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Так, в образцах масла «"Крестьянское" сладко-сливочное несоленое мдж 72,5 %» производства ООО «Белое дело» и ООО «Бежин луг» выявили превышение допустимых показателей по плесени и дрожжам. Производителям вынесли предостережения.