Декларацию на масло нижегородского производства отозвали из-за плесени

Пять деклараций о соответствии на произведенную в Нижегородской области молочную продукцию отозвало территориальное управление Россельхознадзора 8 сентября. Эта продукция не соответствовала техрегламентам, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Так, в образцах масла «"Крестьянское" сладко-сливочное несоленое мдж 72,5 %» производства ООО «Белое дело» и ООО «Бежин луг» выявили превышение допустимых показателей по плесени и дрожжам. Производителям вынесли предостережения.

Галина Шамберина