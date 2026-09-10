Хоккеисты СКА в овертайме победили «Ладу» в матче КХЛ
В Санкт-Петербурге на площадке «СКА Арены» прошла игра регулярного сезона-2026/2027 КХЛ. Хозяева одержали победу в овертайме над тольяттинской «Ладой» со счетом 2:1.
Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ
Во втором периоде гостей вывел вперед Михаил Беляев, отличившись на 38-й минуте. Хозяевам удалось сравнять счет на 54-й минуте благодаря точному броску Данила Аймурзина. Исход встречи определился в овертайме, когда отличился Егор Савиков.
Сегодня, 10 сентября, СКА сыграет в Москве со «Спартаком». «Лада» 11 сентября проведет домашнюю встречу с нижегородским «Торпедо».