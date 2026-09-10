Озерского пристава осудили за получение взятки

Озерский городской суд признал виновным экс-начальника Озерского городского отделения судебных приставов ГУ ФССП России по Челябинской области Виталия Рогозина в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что в 2025 году пристав, имея доступ к закрытым ведомственным базам данных, собирал и передавал персональные данные граждан РФ знакомому. За это он получил взятку в виде бессрочной и безвозмездной аренды легкового автомобиля. По данным источника, взяткодателем был представитель криминальных структур региона. Кроме того, пристав за деньги помогал в ускоренном порядке снимать обеспечительные меры с имущества должников и прекращать исполнительные производства.

Помимо основного наказания, фигуранту запретили занимать должности в госорганах на три года. Также его оштрафовали на двадцатикратную сумму взятки — 529,3 тыс. руб.— и лишили звания «капитан внутренней службы». Конфискованы 26,5 тыс. руб., соответствующие общему размеру взятки, и телефон Виталия Рогозина модели IPнone 15 Pro Max. Сохранен арест средств на банковских счетах осужденного. Приговор не вступил в законную силу.

Виталина Ярховска