Юный астраханец без прав насмерть сбил пешехода и подвел свою бабушку под суд

Прокуратура Советского района Астрахани утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о вовлечении несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

По версии следствия, 21 июля 2026 года около 23:00 обвиняемая, достоверно зная об отсутствии у ее 17-летнего внука водительского удостоверения, дала ему порулить своим автомобилем. Молодой водитель на регулируемом пешеходном переходе насмерть сбил местную жительницу.

Следственное управление СКР по Астраханской области завершило расследование, собрав достаточную доказательственную базу. Материалы дела переданы в Советский районный суд Астрахани для рассмотрения по существу.

Никита Маркелов