Рецидивистка получила 10 лет за нападение на мать нижегородского бойца СВО

Ранее судимую 40-летнюю жительницу Удмуртии Анастасию Инаеву признали виновной в разбойном нападении (п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ) на мать погибшего участника СВО в Нижегородской области. Арзамасский городской суд приговорил ее к 10 годам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В апреле 2026 года фигурантка вместе с неустановленным лицом под предлогом снятия порчи пришли в дом потерпевшей, которая получила выплату в связи с гибелью сына. Для ритуала подсудимая велела пенсионерке принести воду, стакан, золу из печки и имеющиеся в доме 2,5 млн руб. В ходе манипуляций потерпевшая поняла, что ее гостья мошенница, забрала у нее пакет с 500 тыс. руб. и попросила уйти.

Тогда злоумышленники повалили жертву на пол и похитили 2 млн руб., оставив пакет с остальной суммой.

Кроме десятилетнего срока, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей о возмещении ущерба. На автомобиль подсудимой наложен арест.

В полиции добавили, что ранее она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за преступления против собственности, в том числе трижды за мошенничество. При задержании у подсудимой обнаружили 40 тыс. руб.

Галина Шамберина