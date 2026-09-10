Жителя Свердловской области приговорили к восьми годам колонии за попытку сбыта наркотиков в Перми

Свердловский суд Перми признал 31летнего жителя Свердловской области виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере, совершенном организованной группой, и назначил наказание в виде реального лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установило следствие, мужчина выполнял роль «курьера-закладчика». В квартире в Екатеринбурге он расфасовывал наркотики и психотропные вещества для последующего бесконтактного сбыта. В феврале 2026 года он приехал в Челябинскую область, где оборудовал тайникизакладки, а на следующий день продолжил свою преступную деятельность в Перми, где и был задержан полицейскими.

Суд назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 200 тыс. руб.