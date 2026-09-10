За шесть месяцев 2026 года инвестиции в основной капитал в Прикамье сократились на 12%

В январе — июне 2026 года инвестиции в основной капитал составили 228,7 млрд руб., сообщает Пермьстат. Это 88% к уровню соответствующего периода предыдущего года (в сопоставимых ценах).

Организации (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) за январь — июнь 2026 года направили 184,6 млрд руб. инвестиций в основной капитал. Это на 14,3% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшее снижение зафиксировано по таким видам деятельности, как деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, оптово-розничная торговля. Напротив, значительный рост отмечен по таким видам деятельности, как строительство, водоснабжение и водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, а также деятельность гостиниц и предприятий общественного питания.

Основной источник финансирования составляют собственные средства организаций — 124,7 млрд руб. (67,6%). Доля привлеченных средств составляет 32,4%, или 59,8 млрд руб. Причем объем банковских кредитов составляет 7,1% (13 млрд руб.), а доля бюджетных средств — 14,8% (27,4 млрд руб.).