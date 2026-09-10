Лидерами по росту зарплат в Перми стали стоматологи и менеджеры

Лидерами по размеру зарплат в сентябре в Перми стали стоматологи-ортопеды. В частных клиниках им предлагают ежемесячное вознаграждение от 400 тыс. руб. Помимо этого, соискателям предлагают оплату аренды квартиры за первые два месяца работы и авиабилетов в случае, если тот переезжает из другого региона. Об этом сообщают аналитики Superjob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

На втором месте в рейтинге самых высоких зарплатных предложений находится вакансия директора магазина в розничной сети. Будущему сотруднику обещают оплату от 97 до 126 тыс. руб., премии и корпоративные скидки.

На третьем месте — вакансия замначальника юридического отдела. Кандидату предлагают оплату от 80 до 90 тыс. руб. в месяц. Также в топе лучших предложений — вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT, рабочие профессии и вакансии водителей.