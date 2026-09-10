Инновационная сталь MAGProtect станет частью уникального арт-объекта на Международном фестивале молодежи

Магнитогорский металлургический комбинат представит свою высокотехнологичную продукцию на Международном фестивале молодёжи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Инновационный металлопрокат под брендом MAGProtect станет частью экспозиции специализированной выставки «Технологическое лидерство», организованной в рамках форума.

Стальная пластина производства ММК интегрирована в конструкцию центрального арт-объекта выставки – тематического куба площадью 64 кв. м. Масштабную инсталляцию участники и гости фестиваля смогут потрогать руками, чтобы оценить качество материалов, демонстрирующих ключевые достижения российской промышленности. Ожидается, что Международный фестиваль молодёжи соберет порядка 10 тыс. участников из 190 стран.

Металлопрокат MAGProtect с инновационным покрытием на основе сплава цинка, алюминия и магния в пять раз лучше защищает сталь от коррозии в сравнении с традиционным цинковым аналогом. Он обладает высокой механической прочностью при контакте с рабочим инструментом, улучшенной формуемостью и уникальной способностью к самовосстановлению. Благодаря своим свойствам MAGProtect находит широкое применение в стратегически важных отраслях промышленности, включая строительство, дорожную инфраструктуру и автомобилестроение.

ПАО «ММК»