Проект обустройства сквера Грибушиных в Перми получил положительное заключение

Управление государственной экспертизы Пермского края 9 сентября выдало положительное заключение на проектную документацию обустройства сквера купцов Грибушиных в Ленинском районе. Об этом свидетельствует информация в Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ). Застройщиком выступает МКУ «Пермблагоустройство». Проектную документацию подготовило пермское ООО «Проектная фирма „Орта“».

Сквер купцов Грибушиных открылся в 2017 году по инициативе общественности на пересечении улиц Ленина и Максима Горького. Инициатором создания сквера возле особняка Грибушиных стала пермский режиссер Варвара Кальпиди, до этого снявшая несколько фильмов о купеческой династии. Ранее городские власти объявили об обновлении сквера на заседании в июне 2026 года.