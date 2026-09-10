Кризис роста

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Рыбаков, руководитель практики страхового права и финансовых рисков МЭФ Legal

Фото: личный архив Иван Рыбаков, руководитель практики страхового права и финансовых рисков МЭФ Legal

Фото: личный архив

Западный страховой рынок находится в активной фазе слияний и поглощений (M&A). По данным McKinsey & Company, совокупная стоимость объявленных сделок в 2025 году достигла $104 млрд, показав рост на 18% по сравнению с 2024 годом. Даже с учетом того, что, по оценке PwC, в первом полугодии 2026 года заметно некоторое охлаждение — 191 сделка на $29,6 млрд против 207 сделок на $31,8 млрд годом ранее,— основной интерес к сделкам в отрасли остается высоким. При этом средний чек трансакции вырос примерно с $700 млн до $1,1 млрд (согласно обобщенным данным PwC и McKinsey). Особо стоит отметить, что львиная доля активности (около 97% всего капитала начала 2026 года) приходится на мегасделки, формирующие основной объем рынка.

Географически видно смещение акцентов.

Если ранее американские брокеры-гиганты активно совершали крупные поглощения, то сейчас они склонны к перевариванию уже сделанных приобретений, анализируя трансакции прошлых лет. В США выделяются масштабные сделки: мегаслияние Corebridge Financial и Equitable Holdings (около $22 млрд) для создания крупнейшей платформы, приобретение технологического брокера Newfront Insurance Holdings компанией WTW ($1,45 млрд).

В то же время европейские страховщики (carriers) демонстрируют повышенную активность, вынужденные консолидироваться под давлением регуляторных требований и растущих издержек (приобретение немецкого Viridium компанией Allianz, слияние швейцарских Helvetia и Baloise). Акцент делается также на развитие цифровой дистрибуции (AXA/Prima) и работу с долгосрочными обязательствами (Athora/Pension Insurance).

Интерес подогревается и улучшением финансовых показателей у специализированных игроков.

Покупатели активнее присматриваются к таким компаниям, как specialty carriers, MGAs (ассоциации страховых агентов и менеджеров), фронтинговые страховщики, а также к бизнесу с избыточным капиталом (Excess and Surplus, E&S). Эти компании часто демонстрируют более привлекательные комбинированные коэффициенты по сравнению с традиционными страховщиками, что делает их желанными объектами для приобретения.

Частный капитал (private equity) продолжает играть значимую роль на рынке, но его подходы стали более избирательными. Инвесторы проявляют интерес к различным сегментам — от страхования жизни и аннуитетов (L&A) до P&C и дистрибуции. При этом наблюдается тренд на использование более гибких и альтернативных структур сделок. Вместо классических полных поглощений чаще применяются такие инструменты, как создание специальных подразделений (sidecars), перестраховочные сделки, выпуск «катастрофических» облигаций или приобретение миноритарных долей. Это позволяет инвесторам более тонко управлять рисками и капиталом.

Понимая, кто кого покупает и почему, важно также разобраться, как формируется цена.

Оценка страховых компаний — процесс специфический, отличающийся от оценки большинства других бизнесов из-за высокого уровня регулирования, особенностей цикла (сначала получение денег, затем — выплаты) и наличия значительных инвестиционных портфелей. Как правило, применяются три основных подхода.

Рыночные мультипликаторы (сравнительный подход). Здесь все зависит от типа приобретаемого актива. Для страховых брокеров и дистрибуторов основным показателем является мультипликатор к скорректированному EBITDA. В 2025–2026 годах средний мультипликатор для стабильного мидмаркета составляет 11,4–11,8x. Мелкие агентства оцениваются ниже (6–8x), а технологичные MGAs с доказанной маржинальностью могут претендовать на премии в районе 14–18x. Для классических страховщиков основной метрикой выступает мультипликатор «цена/балансовая стоимость» (P/B): страховщики с эффективным андеррайтингом оцениваются выше 1x P/B, недокапитализированные или убыточные — со скидкой.

Здесь все зависит от типа приобретаемого актива. Для страховых брокеров и дистрибуторов основным показателем является мультипликатор к скорректированному EBITDA. В 2025–2026 годах средний мультипликатор для стабильного мидмаркета составляет 11,4–11,8x. Мелкие агентства оцениваются ниже (6–8x), а технологичные MGAs с доказанной маржинальностью могут претендовать на премии в районе 14–18x. Для классических страховщиков основной метрикой выступает мультипликатор «цена/балансовая стоимость» (P/B): страховщики с эффективным андеррайтингом оцениваются выше 1x P/B, недокапитализированные или убыточные — со скидкой. Доходный подход (актуарная оценка). Адаптированный метод дисконтированных денежных потоков, учитывающий стоимость свободного капитала (превышающего регуляторные требования), гарантированную прибыль от текущего портфеля (Value of In-Force Business, VIF) и потенциал генерации новых прибыльных полисов (Structural Value / Franchise Value).

Адаптированный метод дисконтированных денежных потоков, учитывающий стоимость свободного капитала (превышающего регуляторные требования), гарантированную прибыль от текущего портфеля (Value of In-Force Business, VIF) и потенциал генерации новых прибыльных полисов (Structural Value / Franchise Value). Внутренняя стоимость (Embedded Value, EV). Применяется преимущественно в долгосрочном страховании жизни. Это сумма чистых активов и дисконтированной стоимости будущих прибылей от уже существующих договоров, исключая оценку будущих новых продаж.

Применяется преимущественно в долгосрочном страховании жизни. Это сумма чистых активов и дисконтированной стоимости будущих прибылей от уже существующих договоров, исключая оценку будущих новых продаж. Помимо макроэкономических факторов и стратегического соответствия на итоговую стоимость страховой компании в сделках M&A в 2026 году оказывают влияние конкретные операционные и технологические показатели.

Одним из индикаторов является комбинированный коэффициент. Если целевая компания демонстрирует этот показатель ниже 100%, что свидетельствует о прибыльности основной андеррайтинговой деятельности (независимо от инвестиционного дохода), это автоматически транслируется в премию к цене, сигнализируя о здоровом и эффективно управляемом бизнесе.

Если целевая компания демонстрирует этот показатель ниже 100%, что свидетельствует о прибыльности основной андеррайтинговой деятельности (независимо от инвестиционного дохода), это автоматически транслируется в премию к цене, сигнализируя о здоровом и эффективно управляемом бизнесе. Не менее важным фактором становится качество ИТ-инфраструктуры. Компании, которые активно внедряют передовые технологии, такие как сквозные ИИ-решения, автоматический электронный документооборот (КЭДО) и современные механизмы валидации (например, СМЭВ), могут рассчитывать на значительное увеличение своей оценки — до 25%. Это обусловлено снижением будущих издержек покупателя на ИТ-миграцию и интеграцию.

Компании, которые активно внедряют передовые технологии, такие как сквозные ИИ-решения, автоматический электронный документооборот (КЭДО) и современные механизмы валидации (например, СМЭВ), могут рассчитывать на значительное увеличение своей оценки — до 25%. Это обусловлено снижением будущих издержек покупателя на ИТ-миграцию и интеграцию. Наконец, для брокеров и розничных страховщиков важен уровень удержания клиентов (Retention Rate). Показатель свыше 90% считается золотым стандартом и выступает основанием для формирования высокой оценки. Напротив, падение этого индикатора ниже установленной планки ведет к дисконту, поскольку напрямую свидетельствует о проблемах в сервисе, продукте или общей конкурентной позиции компании на рынке.

Иван Рыбаков, руководитель практики страхового права и финансовых рисков МЭФ Legal