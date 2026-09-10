За пять лет жители Татарстана стали тратить больше времени на домашнюю работу, но меньше — на уход за детьми и их воспитание. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на Татарстанстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстанцы стали меньше времени тратить на детей и больше — на быт

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Татарстанцы стали меньше времени тратить на детей и больше — на быт

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В 2024 году женщины в среднем уделяли уходу за детьми 31 минуту в день против 49 минут в 2019-м. У мужчин показатель снизился с 19 до 13 минут.

При этом время на домашнюю работу выросло. Женщины в среднем тратят на нее 3 часа 36 минут в день, мужчины — 1 час 43 минуты. За пять лет показатель увеличился на 13 минут у женщин и на 21 минуту у мужчин.

В выходные на домашнюю работу уходит в среднем 2 часа 43 минуты, в будни — 1 час 46 минут.

Анна Кайдалова