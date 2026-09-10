В 14 районах Башкирии ожидаются лесные пожары

В Башкирии четвертый (высокий) класс пожароопасности прогнозируется в 13 районах: Абзелиловском, Архангельском, Баймакском, Белебеевском, Белорецком, Буздякском, Бурзянском, Зилаирском, Иглинском, Кугарчинском, Мелеузовском, Учалинском и Федоровском. Пятый (чрезвычайный) класс пожароопасности ожидается в Хайбуллинском районе, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС.

За прошедшие сутки в республике новых лесных пожаров не зарегистрировали. Продолжают действовать два ранее возникших очага на общей площади 50,7 га. Пожарные локализовали их, угрозы населенным пунктам нет. Еще два очага пожара ликвидировали.

Всего с начала пожароопасного периода в республике возникло 29 очагов лесных пожаров, что на 15 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая площадь возгорания составила 284,6 га.

Майя Иванова